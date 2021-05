Tradegate-Aktienkurs Stellantis-Aktie:

14,284 EUR +2,39% (05.05.2021, 12:04)



Euronext Paris-Aktienkurs Stellantis-Aktie:

14,298 EUR +2,79% (05.05.2021, 11:53)



ISIN Stellantis-Aktie:

NL00150001Q9



WKN Stellantis-Aktie:

A2QL01



Ticker-Symbol Stellantis-Aktie:

8TI



Euronext Paris-Ticker-Symbol Stellantis-Aktie:

STLA



Kurzprofil Stellantis N.V.:



Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Ticker-Symbol: STLA) ist ein international tätiger Automobilkonzern mit offiziellem Sitz in den Niederlanden. Stellantis führt 14 Automarken wie Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati oder Alfa Romeo. Der Autobauer ist v.a. in Europa und Nordamerika vertreten. Stellantis entstand 2021 durch die Fusion der FIAT Chrystler Gruppe mit Peugeot. (05.05.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Stellantis-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autokonzerns Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Ticker-Symbol: STLA), erhöht aber das Kursziel von 11 auf 11,50 Euro.Der Zusammenschluss von Peugeot und FIAT Chrysler sei nicht nur vor dem Hintergrund der Corona-Krise sehr wichtig gewesen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Carlos Tavares habe hervorragende Aufräumarbeiten bei PSA geleistet und werde diese auch insbesondere bei FIAT leisten müssen. Ohne den amerikanischen Bereich (Chrysler, Jeep, Dodge, Ram) sei FCA in der Vergangenheit tief in die roten Zahlen gerutscht. FIAT Chrysler und der PSA-Konzern seien in der Automobilwelt relativ allein auf weiter Flur gestanden und hättten insbesondere bei den disruptiven Zukunftstechnologien "Elektromobilität" und "Autonomes Fahren", aber auch auf dem wichtigen chinesischen Automarktweit hinter der Konkurrenz hergehinkt. Kostensenkungen und der Abbau der massiven Überkapazitäten dürften die nächsten Jahre des fusionierten Konzerns prägen.Mit Blick auf die zahlreichen Baustellen im Konzern und die gegenwärtige Bewertung bekräftigt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Stellantis-Aktie mit dem neuen Kursziel von11,50 Euro (alt: 11 Euro). (Analyse vom 05.05.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Stellantis N.V.: Keine vorhanden.Börsenplätze Stellantis-Aktie: