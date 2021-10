Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1677 EUR +2,19% (01.10.2021, 18:34)



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1668 EUR -1,88% (01.10.2021, 17:35)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (01.10.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Die Steinhoff-Aktie könne sich am letzten Handelstag der Woche nicht von den Kursverlusten der vergangenen Tage erholen. Der Kurs sei deutlich unter 18 Cent abgerutscht. Da habe am Freitag auch nicht die Meldung geholfen, dass Steinhoff eine Dividende zahlen werde. "Der Aktionär" erkläre, was es mit dieser Nachricht auf sich habe."286,37671 Cent" in südafrikanischer Währung werde Steinhoff pro Anteil nach eigenen Angaben ausschütten. Allerdings treffe dies nur auf 15 Millionen sogenannte Vorzugsaktien der Steinhoff Investment Holdings zu. Dabei handle es sich um eine Steinhoff-Tochter, deren Aktien nach dem Bilanzskandal in Südafrika vom Handel ausgesetzt worden seien. Die normalen Steinhoff-Anleger würden von der Ausschüttung nicht profitieren!Wie "Der Aktionär" bereits 2019 erklärt habe, handle es sich nicht um normale Aktien, sondern einen Aktien-Anleihe-Hybrid. Die Besitzer der Anteile hätten einen Anspruch auf eine Vorzugsbehandlung gegenüber normalen Steinhoff-Aktionären. Nur deshalb gebe es überhaupt eine Ausschüttung."Der Aktionär" rät vom Kauf der Steinhoff-Aktie ab, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link