Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0509 EUR -2,30% (18.05.2020, 13:14)



Xetra-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,051 EUR -0,39% (18.05.2020, 13:05)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (18.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Im Drama um den durch einen Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Konzern sei ein weiteres Kapitel hinzugekommen. Eigentlich sollte Heather Sonn bei Steinhoff aufräumen, doch nun habe die bisherige Aufsichtsratschefin ihren Rücktritt eingereicht. Grund seien finanzielle Verstrickungen. Das habe Steinhoff am Montag per Ad-hoc-Meldung mitgeteilt.Der genaue Hintergrund sei, wie gewohnt bei Steinhoff, etwas unübersichtlich. Vereinfacht: Sonn sei an Gamiro Ventures beteiligt. Das Unternehmen habe wiederum mit Geros Financial Services ein Geschäft abgeschlossen. Geros sei anscheinend indirekt von Steinhoff finanziert worden. Letzteres sei Sonn eigenen Angaben zufolge allerdings nicht klar gewesen.Sonn habe laut der Ad-hoc-Meldung bereits im Dezember 2017 die Wirtschaftsprüfer von PricewaterhouseCoopers gebeten, die entsprechende Transaktion zu überprüfen, nachdem ein Report des Leeverkäufers Viceroy eine Verbindung zwischen Geros und Steinhoff aufgezeigt habe. Leider habe es zwei Jahre gedauert, bis das Ergebnis der Untersuchung vorliege, werde Sonn in der Meldung zitiert. Rückblickend hätte Sonn nach eigener Einschätzung auf die mögliche Verflechtung hinweisen müssen. Sie lege die hohen Standards, denen die neue Steinhoff-Führung genügen solle, auch an sich selbst an und trete daher zurück, habe Sonn geschrieben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link