XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0698 EUR -3,86% (30.08.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0708 EUR -6,84% (30.08.2019, 21:14)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (30.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Die Hauptversammlung des krisengeschüttelten Konzerns am Freitag in Amsterdam sei unspektakulär verlaufen. Die Anwesenden hätten sich mit kritischen Fragen an die neue Führung zurückgehalten. Lediglich Vertreter einer Aktionärsvereinigung aus den Niederlanden hätten für etwas Unruhe gesorgt, hätten sich aber letztendlich nicht durchsetzen können. Die Vereniging van Effectenbezitters (Verein von Wertpapierbesitzern, kurz: VEB) wolle nach dem Milliarden-Bilanzskandal für Aktionäre eine Entschädigung durch Steinhoff erreichen. Auf der Hauptversammlung habe der VEB die Veröffentlichung des Untersuchungsberichts von PricewaterhouseCoopers gefordert. Das aktuelle Steinhoff-Team um CEO Louis du Preez und die Aufsichtsratsvorsitzende Heather Sonn verweigere aber nach wie vor eine Veröffentlichung des Berichts unter Verweis auf laufende Rechtsstreitigkeiten.Auf der Hauptversammlung habe es weder Hinweise zu den laufenden Rechtsstreitigkeiten noch einen Ausblick darauf gegeben, wie man sich langfristig mit den Gläubigern arrangieren wolle. Das Management habe zudem ein klares Bekenntnis zur Steinhoff-Aktie vermieden. Es seien keine Insiderkäufe in Aussicht gestellt worden. Es habe auch keine Aussage dazu gegeben, ob der derzeitige Kurs den Wert Steinhoffs widerspiegele. Die Steinhoff-Aktie befinde sich weiter in einem intakten Abwärtstrend. Kein Kauf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2019)Börsenplätze Steinhoff-Aktie: