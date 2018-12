Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (10.12.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Die Nachricht, dass die sehnsüchtig erwarteten Bilanzen viel später kommen würden als erwartet, bringe bei Steinhoff das Fass zum Überlaufen. Der Titel setze am Montag seinen Tiefflug fort und erreiche mit 0,0946 Euro den tiefsten Stand seit drei Monaten. Unterdessen gebe es neue Verdachtsmomente in Südafrika.Die südafrikanischen Behörden würden sieben Konten untersuchen, über die unmittelbar vor dem Crash Ende 2017 Insidertransaktionen abgewickelt worden seien. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg.Der Möbelhändler habe vor fast genau einem Jahr bekannt gegeben, dass es in den Bilanzen Unregelmäßigkeiten gegeben habe. Der Vorstand habe darauf gehen müssen, die Steinhoff-Aktie sei eingebrochen.Langsam würden selbst die mutigen Investoren die Geduld mit Steinhoff verlieren und sich in großem Stil von ihren Positionen trennen. Das Papier verliere am Montag knapp fünf Prozent.DER AKTIONÄR bleibt dabei: Steinhoff bleibt eine Black-Box, eine Spekulation mit völlig ungewissem Ausgang, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2018)