Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1149 EUR +2,13% (26.02.2020, 18:33)



Xetra-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,115 EUR +4,55% (26.02.2020, 17:35)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (26.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Die Aktie des von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Konzerns habe sich zuletzt auf niedrigem Niveau relativ gut gehalten. Während die Börsen schwächeln würden, notiere der Steinhoff-Kurs am Mittwoch bei 11 Cent - und damit in der Nähe eines Mehrmonatshochs. Das könnte auch an der Aussicht liegen, dass Steinhoff zumindest in einer Hinsicht vor einem Comeback stehe.Die Aktie habe gute Aussichten auf einen Wiederaufstieg in den SDAX, berichte "Dow Jones Newswires". Erst Ende Dezember sei Steinhoff aus dem Index deutscher Small-Caps geflogen. Seitdem habe sich der Kurs allerdings bei steigenden Umsätzen verdoppelt. Dadurch könnte Steinhoff der direkte Wiederaufstieg gelingen. Am 20. März würde der Konzern gegebenenfalls voraussichtlich Dr. Hönle oder die Heidelberger Druckmaschinen AG ersetzen. Am 4. März werde darüber entschieden.Bereits am Donnerstag, 27. Februar, würden zudem Zahlen zum letzten Quartal 2019 erwartet.Der jüngste Kursanstieg sei nicht durch fundamentale Fakten unterfüttert. Ob dem Konzern jenseits der Rückkehr in den SDAX ein nachhaltiges Comeback gelingen könne, bleibe völlig ungewiss. Die Aktie sei ein Hochrisiko-Pennystock-Zock.Laut Lars Friedrich von "Der Aktionär" ist die Steinhoff-Aktie kein Kauf. (Analyse vom 26.02.2020)