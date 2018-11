XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,118 EUR +11,22% (14.11.2018, 14:49)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,118 EUR +10,28% (14.11.2018, 15:02)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (14.11.2018/ac/a/nw)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Seit Sommer sei es für das Papier des stark angeschlagenen Konzerns fast nur nach unten gegangen. Der Aktienkurs habe sich seit Juli halbiert. Nun drehe die Steinhoff-Aktie wieder auf. Dabei sei die Lage weiterhin brenzlig. Für Unruhe sorge ein Bericht der "Financial Mail". Das Magazin berichte von einem "systematischen Raubzug" der ehemaligen Führungsriege.Steinhoff sei nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln. Licht ins Dunkel würden die testierten Geschäftsberichte bringen, die die Wirtschaftsprüfer von PwC wohl in den kommenden Wochen präsentieren würden. Die Steinhoff-Aktie werde wohl noch längere Zeit ein Spielball der Zocker sein, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.11.2018)Börsenplätze Steinhoff-Aktie: