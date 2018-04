XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,232 EUR +3,57% (03.04.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,232 EUR +3,11% (03.04.2018, 22:25)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (04.04.2018/ac/a/d)







Amsterdam (www.aktiencheck.de) - Steinhoff: Möbelkonzern droht Milliardenabschreibung auf "Hemisphere-Portfolio" - AktiennewsNach einer Bewertung durch CBRE Limited ("CBRE") in Bezug auf die Immobilienanteile der Hemisphere International Properties B.V. (eine indirekt 100%-ige Tochtergesellschaft der Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH)) und ihrer Tochtergesellschaften ("Hemisphere-Portfolio"), hält Steinhoff es für wahrscheinlich, dass der konsolidierte Nettobuchwert des Hemisphere-Portfolios (sobald er bestimmt wird) deutlich niedriger sein wird als die zuvor vom Konzern geschätzten 2,2 Mrd. EUR, die im Februar 2018 auf ihrer Website veröffentlicht wurden, hieß es in einer aktuellen Pressemitteilung der Steinhoff International Holdings N.V.CBRE habe das Hemisphere-Portfolio zum 1. Februar 2018 auf Basis von "Fair Value" gemäß IFRS 13 und unter der Annahme von Leerbesitz mit rund 1,1 Mrd. EUR bewertet. Die Steinhoff International Holdings N.V. werde die Bewertungen von CBRE eingehend prüfen und in Zusammenarbeit mit ihren Wirtschaftsprüfern den konsolidierten Nettobuchwert des Hemisphere-Portfolios für die Zwecke der Veröffentlichung der konsolidierten Jahresrechnung des Konzerns für 2017 ermitteln.Aktionären und anderen Anlegern der Gesellschaft werde geraten, beim Handel mit Wertpapieren der Gruppe Vorsicht walten zu lassen.