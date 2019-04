XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,112 EUR -0,80% (18.04.2019, 09:31)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1119 EUR -0,36% (18.04.2019, 09:55)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (18.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der schwer angeschlagene südafrikanische Konzern fordere die Offenlegung der Identität seiner Kläger. Kläger-Anwalt Maximilian Weiss sage dazu: "Mein Eindruck ist, dass Steinhoff mittlerweile in der Tat ein großes Interesse daran hat, eine Lösung zu erzielen, also einen Vergleich zu schließen." Für Steinhoff wäre dieser Weg vernünftig, so Weiss, Anwalt bei der Tübinger Kanzlei TILP. "In der Sache ist es für Steinhoff schließlich außerordentlich schwierig, sich zu verteidigen. Und mit einem Vergleich würde es zu keinem Urteil mehr kommen und man könnte sich viel ersparen." Die Mandanten hätten nichts gegen eine schnelle Lösung und wären im Falle eines vernünftigen Angebots auch bereit, einen Schlussstrich zu ziehen. "Aber das Angebot muss stimmen." Solange es keine Einigung gebe, wolle TILP den Druck aufrecht erhalten und weiter prozessieren.Die Lage bei Steinhoff bleibe schwierig und angespannt. Finger weg von der Steinhoff-Aktie, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2019)Börsenplätze Steinhoff-Aktie: