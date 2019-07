Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (04.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der schwer angeschlagene Konzern kämpfe weiter mit der Vergangenheit. Der Kampf sei aber härter als so mancher Börsianer glaube. Nachdem das südafrikanische Unternehmen Millionenforderungen an zwei Ex-Vorstände gestellt habe, würden die unmissverständlich klarmachen: Nicht mit uns!Markus Jooste wolle die Klage gegen ihn nicht hinnehmen. Der Ex-Vorstandsvorsitzende des Möbelhändlers habe beim zuständigen Gericht Dokumente eingereicht, die ihn entlasten sollten, berichte Netwerk24. Steinhoffs ehemaliger Finanzchef Ben la Grange wolle ebenfalls gegen die Klage vorgehen.Steinhoff fordere von Jooste 870 Mio. ZAR (Südafrikanische Rand; 53,6 Mio. Euro). Ben la Grange sole 16,8 Mio. Euro zurückzahlen. Jooste gelte als Hauptverdächtiger im Bilanzskandal, der im Dezember 2017 ans Licht gekommen sei. Ihm werde u.a. vorgeworfen, im Jahr 2017 eine Bonuszahlung von 2,1 Mio. Euro erhalten zu haben. Davon seien 500.000 Euro weder vom Personal- und Vergütungsausschuss vorgeschlagen noch vom Aufsichtsrat genehmigt worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link