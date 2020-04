Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (20.04.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der krisengeschüttelte Möbelhändler Steinhoff rechne mit hohen Belastungen durch die vorübergehenden Geschäftsschließungen während der Corona-Krise. Zudem solle der Geschäftsbericht für 2019 später als geplant veröffentlicht werden. Die Aktie breche nach der Meldung um 15 Prozent ein.Es sei wegen behördlicher Maßnahmen wie etwa Reisebeschränkungen zu zeitlichen Verzögerungen beim Abschluss gekommen, habe das niederländisch-südafrikanische Unternehmen am Montag mitgeteilt. Daher erwarte Steinhoff nun, die Zahlen zum abgelaufenen Jahr am 30. Juni vorlegen zu können. Ursprünglich sei der 30. April vorgesehen gewesen.Aufgrund dieser Verzögerung werde auch das Aktionärstreffen nicht wie geplant am 26. Juni stattfinden, sondern verschoben. Einen neuen Termin wolle Steinhoff noch mitteilen.Die Corona-Krise verstärke die Existenznot chronisch klammer Unternehmen wie Steinhoff. Den geplanten Börsengang ihrer ertragreichen Tochter Pepco könnten sich die Südafrikaner auf unabsehbare Zeit abschminken."Der Aktionär" rät seit Jahren von einem Kauf des Pennystocks ab. Dabei bleibt es, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 20.04.2020)Mit Material von dpa-AFX