XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1349 EUR +8,70% (18.10.2018, 15:00)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,135 EUR +0,75% (18.10.2018, 15:14)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (18.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Gute Nachrichten für den stark angeschlagenen Möbelkonzern: Der Anlegerverband VEB/European Investors habe zugesagt, Steinhoff während der Sanierung in Ruhe zu lassen. Dabei gehe es um die in vor einem Gericht in Amsterdam angestrengte Sammelklage wegen Falschbilanzierung, unrichtiger Prospekte und Veröffentlichungen.Auch wenn Steinhoff mehr Ruhe und Zeit für die Sanierung erhalte, niemand könne seriös sagen, wie die Zukunft des Unternehmens aussehen werde. Würden die Kunden treu bleiben? Was würden die testierten Bilanzen, die in wenigen Wochen kommen sollten, ans Licht bringen? Wie viel Strafe werde der Möbelkonzern zahlen müssen? Brennende Fragen, aber keine Antworten. Die Steinhoff-Aktie bleibe ein Spielball für Zocker, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2018)Börsenplätze Steinhoff-Aktie: