Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1129 EUR +1,71% (17.04.2019 ,17:35)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1119 EUR +0,99% (17.04.2019, 18:15)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (17.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des südafrikanischen Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.2019 sei ein überaus positives Börsenjahr. DAX, MDAX und auch SDAX würden deutlich im Plus notieren. Auch die Performance der Steinhoff-Aktie gehe prinzipiell in Ordnung - allerdings würden die elf Prozent plus seit Jahresanfang keineswegs die Nerven rechtfertigen, die bei einer Spekulation mit dem Titel draufgehen würden.Steinhoff sei und bleibe die Black Box am deutschen Aktienmarkt. Fast genau anderthalb Jahre, nachdem der Bilanzbetrug bei dem Möbelhändler aufgeflogen sei, wisse die Börse immer noch nicht, ob Steinhoff die Rettung gelinge. Trotzdem finde sich die Aktie regelmäßig auf den Most-Wanted-Listen wieder, die dem "Aktionär" vorlägen.Das verwundere, denn die Ausschläge bei Steinhoff seien seit Monaten sehr moderat für einen Zockerwert. Zudem seien die Handelsvolumina im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich gesunken. Die Marktkapitalisierung sei auf 477 Millionen zurückgegangen - und das, bei einem erwarteten Umsatz von 23 Milliarden Euro.Ein Investment in Steinhoff hätten sich die Spekulanten bislang anders vorgestellt. Die Story und der Kursverlauf würden sich als sehr zähe Veranstaltung erweisen. Der Ausgang der ganzen Angelegenheit ist nach wie vor völlig ungewiss, Finger weg, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zu der Steinhoff-Aktie. (Analyse vom 17.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link