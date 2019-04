XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1145 EUR -0,35% (02.04.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,115 EUR -3,36% (02.04.2019, 21:59)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (02.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Fankhänel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Nachdem der krisengeschüttelte Konzern wegen umfangreichen Bilanzbetrugs in die Schlagzeilen geraten sei, stehe er vor einer Klagewelle von Seiten der Investoren. Als repräsentativ für diese Anleger stehe die Investorengruppe VEB/European Investors, welche vor dem niederländischen Gericht Klage erhoben habe. In diesem festgefahrenen Prozess sei die Meldung, dass man eine zwischenzeitliche Einigung habe finden können, eine große Überraschung.VEB/European Investors und Steinhoff hätten sich darauf geeinigt, die Kollektivmaßnahmen zur Wahrung der Unternehmensinteressen, um weitere sechs Wochen bis zum 15. Mai 2019 zu verlängern. Nach dieser Frist stehe es beiden Parteien frei den Gerichtsprozess fortzusetzen oder in Verhandlungen einen Vergleich für die betroffenen Aktionäre zu erreichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Steinhoff-Aktie: