Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (05.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der Schritt sei bereits auf der Hauptversammlung Ende April in Aussicht gestellt worden, nun solle es noch im Mai so weit sein: Steinhoff bringe einen Teil seiner Discounter-Tochter Pepco in Warschau an die Börse. Das IPO könnte über eine Milliarde Euro schwer werden. Geld, das Steinhoff dringend brauche.Das Angebot umfasse rund 101 Millionen Aktien, die überwiegend von Steinhoff stammen und gut 17,5 Prozent der Aktien des Unternehmens entsprechen würden. Zudem gebe es die Option knapp 15 Millionen weitere Aktien zu platzieren. Eine Kapitalerhöhung sei laut dem Börsenprospekt nicht geplant.Am oberen Ende der Preisspanne, die zwischen 38 und 46 Polnische Zloty (umgerechnet 8,35 bis 10,11 Euro) liege, würde Steinhoff mit dem Börsengang ein Bruttoemissionserlös von über einer Milliarde Euro erzielen. Pepco wäre demnach knapp 5,8 Milliarden Euro wert.Anleger dagegen würden nicht brauchen sich näher mit dem IPO zu befassen: Zeichnen könnten die Papiere nur Privatinvestoren aus Polen und institutionelle Investoren.Der Börsengang von Pepco, der für den 26. Mai geplant sei, werde Steinhoff zwar etwas mehr Handlungsspielraum bei den Vergleichsverhandlungen geben, ein Befreiungsschlag werde er aber nicht. Die Steinhoff-Aktie habe nach der Bekanntgabe der IPO-Pläne zwischenzeitlich fast acht Prozent zugelegt. "Der Aktionär" bleibe trotzdem der Meinung, dass Steinhoff ein Hochrisiko-Papier für Zocker sei.Seriöse Anleger machen einen Bogen um das Unternehmen und damit auch die Aktie, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur Steinhoff-Aktie. (Analyse vom 05.05.2021)