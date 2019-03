Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1214 EUR -1,30% (14.03.2019, 12:30)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1216 EUR -0,73% (14.03.2019, 12:40)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (14.03.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch von "Der Aktionär" ist die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) kein Kauf.Seit Steinhoff Ende Februar seinen Zwischenbericht vorgelegt habe, sei es still geworden um das Unternehmen. Auch beim Aktienkurs tue sich fast nichts mehr. Es sehe so aus, als ob die Zocker langsam die Lust an dem kriselnden Möbelhändler aus Südafrika verlieren würden. Wahrscheinlich werde es erst in fünf Wochen wieder spannend.Dann lege die Steinhoff International Holdings aller Voraussicht nach die testierten Geschäftsberichte für 2017 und 2018 vor. Die Tochter Steinhoff Investment Holdings folge Ende Mai. Einen früheren Veröffentlichungstermin habe Steinhoff nicht einhalten können - als Grund habe der südafrikanische Möbelhändler Verzögerungen im Prüfungsprozess genannt. Mittlerweile sollten die Prüfungen durch PwC abgeschlossen sein. Die Ergebnisse sollten in diesen Tagen an den Verwaltungsrat übermittelt werden.Der Aufarbeitungsprozess der Steinhoff-Krise erweise sich somit als ausgesprochen zäh. Zu zäh für viele Zocker, die offenbar auf eine Rettung in absehbarer Zeit spekuliert hätten. Große Ausschläge seien seit Wochen Fehlanzeige. Seit dem Zwischenhoch vor drei Wochen habe die Aktie 15% eingebüßt.Steinhoff habe bereits zwölf Milliarden Dollar abgeschrieben. Wie viel da noch komme oder was bei den Klagen gegen das Unternehmen herauskomme, sei völlig offen.Die Steinhoff-Aktie ist kein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2019)