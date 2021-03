Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



0,099 EUR -4,44% (04.03.2021, 20:49)



0,1012 EUR -2,69% (04.03.2021, 17:35)



NL0011375019



A14XB9



SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (04.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Bilanzskandal beim deutsch-südafrikanischen Handelskonzern Steinhoff habe die Staatsanwaltschaft Oldenburg Anklage gegen drei frühere Manager wegen Bilanzmanipulation in Milliardenhöhe erhoben. Den drei Männern werde vorgeworfen, zwischen Juli 2011 und Januar 2015 Buchgewinne aus Scheingeschäften in die Bilanzen konzernzugehöriger Gesellschaften hineingeschrieben zu haben, habe die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitgeteilt.Auf der Grundlage dieser Scheingeschäfte sei es zu Bilanzmanipulationen von mehr als 1,5 Milliarden Euro gekommen. Hinzu kämen laut Staatsanwaltschaft nochmals 820 Millionen Euro durch eine überhöhte Darstellung erworbenen Immobilienvermögens. Einem weiteren Angeschuldigten werde Beihilfe in mehreren Fällen vorgeworfen. Über die Eröffnung des Hauptverfahrens habe das Landgericht Oldenburg noch nicht entschieden.Bei den Scheingeschäften gehe es der Staatsanwaltschaft zufolge um Verträge, mit denen zum Konzern gehörende Gesellschaften immaterielle Wirtschaftsgüter beziehungsweise Gesellschaftsanteile für dreistellige Millionenbeträge an andere Unternehmen veräußert haben sollten. Die Käufer seien vermeintlich fremde Unternehmen gewesen, hätten aber nach der Überzeugung der Staatsanwaltschaft dem Konzern nahe gestanden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link