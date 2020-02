Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (06.02.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Nach einem kurzen Ausflug bis auf 12 Cent sei die Steinhoff-Aktie wieder unter 10 Cent gerutscht. Dabei habe Steinhoff auf positive Zahlen verweisen können: Die Pepco Group sei im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres erneut kräftig gewachsen. Die Kursreaktion sei trotzdem keine Überraschung. Unterdessen habe am Mittwoch eine entscheidende Frist geendet.Der Umsatz der Pepco-Gruppe habe im abgelaufenen Quartal 597 Millionen Euro betragen - ein Plus von 24,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, habe die Steinhoff-Tochter mitgeteilt. Zum Gewinn seien keine Zahlen veröffentlicht worden.Pepco stehe zum Verkauf, weil Steinhoff nach einem Milliarden-Skandal um gefälschte Bilanzen in massiven finanziellen Schwierigkeiten stecke. Der intakte Wachstumskurs bei Pepco dürfte Steinhoff bei Verkaufsgesprächen in die Karten spielen. Andererseits würde Steinhoff mit Pepco einen Teil seines Tafelsilbers verkaufen.Problematisch würden vor allem die Rechtsstreitigkeiten in mehreren Ländern bleiben. In Deutschland ruhe ein Musterverfahren aufgrund von Vergleichsverhandlungen. Bis gestern hätten Altaktionäre ihre Ansprüche auf Schadenersatz gegen Steinhoff anmelden können. Spannend werde, ob und wie sich Steinhoff mit den Klägern einigen könne."Der Aktionär" habe seit Bekanntwerden des Bilanzskandals im Dezember 2017 stets dazu geraten, die Finger von der Aktie zu lassen. Anleger, die dieser Empfehlung gefolgt seien, hätten sich horrende Verluste erspart. Entscheidende fundamentale Neuigkeiten seien mit dem Kursanstieg diese Woche nicht verbunden gewesen. Kein Wunder also, dass Spekulanten die Gelegenheit zum Ausstieg nutzen würden.Die Steinhoff-Aktie ist nach wie vor kein Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.02.2020)