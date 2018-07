XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,01039 EUR -7,81% (05.07.2018, 11:16)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0103 EUR -7,21% (05.07.2018, 11:34)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (05.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





AmsterdamKulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Steinhoff-Aktie (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der krisengeschüttelte Möbelkonzern könne die Gläubiger vorerst vertrösten. Mit der neuen Frist Ende Juli seien die Probleme aber nur aufgeschoben, statt aufgehoben. Aus den vorläufigen Geschäftszahlen werde zudem ersichtlich, wie gravierend Steinhoff Banken und Anleger hinters Licht geführt habe.Trotz scheinbar positiven Nachrichten rund um die Verlängerung der Stillhaltevereinbarung mit den Gläubigern und den eventuellen Verkauf von Pepco, bleibe es nach wie vor ungewiss, wie es mit Steinhoff weiter gehe. In den Fokus rücke in den kommenden Wochen die erneute Deadline der Gläubiger, die bis zum 20. Juli auf Rückzahlungen verzichten, und somit die Füße stillhalten würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Steinhoff-Aktie: