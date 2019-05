Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (13.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Finger von der Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) weg zu lassen.Der schwer angeschlagene Möbelkonzern kämpfe weiter ums Überleben. Derweil würden hochbrisante Details aus der Zeit unmittelbar vor dem Platzen der Bilanz-Bombe auftauchen. Im Mittelpunkt stehe dabei Ex-Vorstandschef Markus Jooste. Unterdessen würden die Zocker nach dem Crash der Aktie am Montag wieder zugreifen.Jooste habe laut dem Geschäftsbericht 2017 wenigen Monate vor Bekanntwerden des Bilanzskandals insgesamt 2,1 Millionen Euro an Boni erhalten - offenbar ohne erforderliche Genehmigungen. Jooste habe im März 2017 von der europäischen Steinhoff-Einheit auf eigenen Wunsch 500.000 Euro erhalten. Im Mai habe der Ex-CEO weitere 1,57 Millionen Euro erhalten, ebenfalls auf Anweisung Joostes."Die Unternehmensleitung konnte keine Beweise für die Zustimmung des Vergütungsausschusses zur Genehmigung dieser Vorauszahlung finden", heiße es im Jahresbericht.Steinhoff habe in der vergangenen Woche pechschwarze Zahlen für 2017 gemeldet und eine düstere Zukunft gemalt. Die Aktie sei daraufhin unter neun Cent gefallen. Am Montag komme es zum Rebound.Keiner kann sagen, wie die Steinhoff-Story ausgeht - Finger weg, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.05.2019)