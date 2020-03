Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Seit heute sei der Möbelhändler zurück im SDAX. Erst Ende Dezember 2019 sei der von einem Bilanzskandal schwer erschütterte Konzern aus dem deutschen Small-Caps-Index geflogen. Nachdem sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt habe, sei der direkte Wiederaufstieg gelungen. Doch mittlerweile sei die Steinhoff-Aktie auf ein neues Allzeittief gefallen.4,23 Eurocent habe eine Steinhoff-Aktie heute im Xetra-Handel gekostet. Vor wenigen Wochen habe sich der Aktienkurs noch von fünf Cent aus mehr als verdoppelt.Für Hoffnung bei Steinhoff-Anlegern hätten Vergleichsverhandlungen mit Alt-Aktionären und ein möglicher Milliarden-Börsengang der Beteiligung Pepco gesorgt.Inzwischen sei klar: Auch die Geschäfte der Steinhoff-Beteiligungen würden unter der Coronakrise leiden. Ende vergangener Woche habe der Möbelhändler erneut bestätigt, dass es zu negativen Auswirkungen auf die Bilanz kommen werde. Ursache seien u.a. vorübergehende Schließungen von Läden in mehreren Ländern. Der Pepco-Börsengang liege offenbar auf Eis.In einer Zeit, in der selbst die Kurse etablierter Giganten wanken würden, verwundere das neue Steinhoff-Allzeittief nicht. Die operativen Geschäfte würden leiden, die Situation an den Kapitalmärkten sei äußerst angespannt. Steinhoff sei ein von der Pleite bedrohtes Hochrisiko-Unternehmen.Wer zocken will, findet derzeit zahlreiche attraktivere Kandidaten, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.03.2020)