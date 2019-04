Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (29.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Das Papier des angeschlagenen Möbelhändlers sei wieder angesagt bei den Zockern. Am Montag überwinde der südafrikanische Titel die 12-Cent-Marke. Innerhalb der vergangenen zehn Tage habe der Penny-Stock 13 Prozent zugelegt.Dabei sei die Situation bei dem Unternehmen immer noch äußerst angespannt. Möglicherweise schaffe es Steinhoff nicht, die Hauptversammlung am 7. Juni stattfinden zu lassen. Auf der Homepage stehe nun der Hinweis: tbc - to be confirmed, noch nicht bestätigt.Müssten die Anleger sich also auf neuen Stress einstellen? Bedenklich: Auch könne Steinhoff derzeit noch nicht sagen, wann die Geschäftszahlen für das H1/2019 präsentiert werden.Die alte Konzernführung habe Steinhoff einen Scherbenhaufen hinterlassen. Den zu reparieren erweise sich für das aktuelle Management als Herkulesaufgabe - und für die Investoren als überaus zähe Geduldsprobe. Wie die Geschichte ausgehe, könne derzeit niemand seriös sagen. Ziemlich sicher sei aber, dass der Kurs der Steinhoff-Aktie volatil bleiben werde.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät, die Finger von der Steinhoff-Aktie wegzulassen. (Analyse vom 29.04.2019)