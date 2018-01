XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,47 EUR -5,81% (25.01.2018, 11:08)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,47 EUR -6,00% (25.01.2018, 11:23)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (25.01.2018/ac/a/d)

Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Der Möbelkonzern Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) kämpft gegen die Zahlungsunfähigkeit, so das Asset Management Team der Wolfgang Steubing AG in seiner monatlichen Anleihen-Kolumne.Auslöser für die Schwierigkeiten des südafrikanischen Unternehmens, das im deutschen MDAX notiert sei, seien die im Dezember 2017 veröffentlichten Bilanzunregelmäßigkeiten aus dem Jahr 2016. Der Chef Markus Jooste habe gehen müssen, auch der südafrikanische Geschäftsmann und Hauptaktionär Christo Wiese habe wichtige Posten in der Konzernspitze geräumt. Mittlerweile habe Steinhoff auch die Bilanz aus dem Jahr 2015 zurückgezogen - Analysten würden gar vermuten, dass Zahlenwerke bis ins Jahr 2011 einer erneuten Prüfung unterzogen werden müssten. Seit Dezember habe sich der Börsenwert des Unternehmens mehr als gezehntelt - von etwas über 20 auf rund 2 Milliarden Euro.Von der drohenden Zahlungsunfähigkeit, die momentan durch Notverkäufe punktuell abgewendet werden könne, seien nicht nur Aktieninvestoren betroffen, sondern auch Investoren, die in eine Anleihe von Steinhoff investiert seien. Nach dem Publikwerden eines Bilanzskandals und dem Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden habe die Ratingagentur Moody's die Einschätzung der Bonität von Steinhoff auf ein niedriges Niveau gesenkt. Das bedeute, dass Moody's ernste Bedenken habe, dass der Konzern seine Schulden zuverlässig zurückzahlen könne. (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 09.01.2018)"Die Anleihe der Steinhoff Europe AG, einer Tochter der Steinhoff International Holding N.V., die im Sommer 2017 mit einem Volumen von 800 Millionen Euro emittiert wurde, erhielt ein neues Moody's-Rating mit Caa1. Die Folge ist, dass der Kurs für diese Anleihe auf rund 60% gefallen ist. Die Laufzeit der Anleihe ist bis 2025 mit einem jährlichen Zinssatz von 1,875%. Das zeigt, dass nicht nur Hochzinsanleihen, wie die sogenannten Mittelstandsanleihen, ein hohes Risikopotential durch bilanzielle Unregelmäßigkeiten darstellen können. Auch weltweit tätige große Konzerne können wie ein Kartenhaus zusammen fallen. Die Methodik ähnelt sich sogar. Zuerst gibt es eine Mitteilung über finanzielle Schwierigkeiten, dann verlassen CFO und CEO das sinkende Schiff. Ob Zamek, Beate Uhse oder Steinhoff - es besteht erst mal kein Unterschied", so Ralf Meinerzag, Bond Spezialist der Wolfgang Steubing AG.Börsenplätze Steinhoff-Aktie: