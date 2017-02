Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (21.02.2017/ac/a/d)



New York (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von Analyst Abhilash Mohapatra von Goldman Sachs:Abhilash Mohapatra, Analyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Möbel- und Handelskonzerns Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH).Die Verhandlungen mit Shoprite über eine mögliche Fusion des Afrika-Geschäfts seien erfolglos beendet worden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dies werte Mohapatra für die Steinhoff-Aktie positiv. Ein solcher Deal hätten nämlich eine Verwässerung beim Gewinn je Aktie bedeutet.Abhilash Mohapatra, Analyst von Goldman Sachs, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Steinhoff-Aktie mit einem Kursziel von 5,80 Euro bestätigt. (Analyse vom 21.02.2017)XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:5,132 EUR +1,56% (21.02.2017, 11:15)