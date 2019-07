XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0801 EUR +0,12% (08.07.2019, 11:43)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0801 EUR +0,12% (08.07.2019, 11:59)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (08.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der schwer angeschlagene Möbelhändler bekomme einen neuen Finanzvorstand. Philip Dieperink, der bisherige CFO des südafrikanischen Konzerns, sei zurückgetreten. Warum Dieperink diesen Schritt gehe, sei nicht ganz klar. Eines sei klar: So gewinne Steinhoff das verloren gegangene Vertrauen gewiss nicht zurück.Ausgerechnet der CFO, nach dem CEO die zweitwichtigste Person in einem Konzern, verlasse Steinhoff in der heißen Phase des Restrukturierungsprozesses. Das werfe schon sehr viele Fragen auf. Einmal mehr sei die Informationspolitik der Südafrikaner mangelhaft. Die Steinhoff-Aktie sei ein Glücksspiel für Zocker, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.07.2019)Börsenplätze Steinhoff-Aktie: