Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Rückgang des britischen Bruttoinlandsprodukts im März um 5,8 Prozent gegenüber dem Vormonat verdeutlicht, dass die Wirtschaftstätigkeit nach der vollständigen Abriegelung am 23. März sehr stark zurückgegangen sein muss, so die Analysten von Postbank Research.



Zum Vergleich: In nur einem Monat sei die Wirtschaft so stark eingebrochen wie in den anderthalb Jahren nach der globalen Finanzkrise 2008. Nur der Regierungssektor habe im März einen Produktionsanstieg verbuchen können, allerdings nur 0,1 Prozent. Die Reisebüros hätten einen Rückgang um 50,1 Prozent, der Luftverkehr um 44 Prozent, das Gastgewerbe um 31,1 Prozent und Unterkünfte um 45,7 Prozent verzeichnet. Zwar scheine es der britischen Wirtschaft insgesamt noch etwas besser zu gehen als der anderer europäischer Länder, denn sie sei im ersten Quartal "nur" um zwei Prozent gegenüber dem Vorquartal geschrumpft. Allerdings sei dies nicht überraschend, wenn man bedenke, dass die landesweiten Lockdowns rund zwei Wochen später verhängt worden seien als im Rest Europas. Einerseits habe die Regierung nun bereits angekündigt, die Sperrmaßnahmen lockern zu wollen, andererseits erfolge dies somit auch später als in einigen anderen europäischen Ländern. Entsprechend dürfte die Wirtschaftsaktivität im Vereinigten Königreich im zweiten Quartal vergleichsweise stärker belastet werden. (14.05.2020/ac/a/m)





