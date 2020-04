Im Vergleich zum März 2019 sank die Zahl der abfliegenden Fluggäste um 66,1% auf 3,2 Millionen stärker als die der ankommenden Fluggäste (-59,6% auf 3,9 Millionen). Dabei ging der Flugverkehr mit anfänglich besonders vom neuen Coronavirus betroffenen Regionen überdurchschnittlich stark zurück. So fiel die Zahl der aus China (einschließlich Hongkong) eintreffenden Fluggäste um 92,9% im Vergleich zum Vorjahresmonat.



Luftfrachtverkehr weniger stark betroffen



Der Versand und Empfang von Luftfracht (einschließlich Luftpost) ging im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11% auf 392 000 Tonnen zurück. Dabei erfuhr insbesondere die Frachtbeförderung im Rahmen von Passagierflügen einen deutlichen Rückgang (-38,2% auf 68 000 Tonnen). Die Beförderung in reinen Frachtflügen erlebte dagegen einen vergleichsweise moderaten Rückgang von -1,9% auf 324 000 Tonnen. Die Zahl der Frachtflüge erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresmonat sogar um 3,4% auf 11 000 Flüge, während die Zahl der Flüge mit Personenbeförderung um 48,7% auf 81 000 Flüge abnahm.



Der Luftverkehr wurde im März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie stark eingeschränkt. Rund 7,1 Millionen Fluggäste sind an den deutschen Hauptverkehrsflughäfen gestartet oder gelandet. Das waren 62,9% weniger als im Vorjahresmonat.