Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Rund zwei Drittel (66%) der 52 Millionen Personen ab 10 Jahren in Deutschland, die regelmäßig online sind und für private Zwecke ein Smartphone nutzen, statten ihr Gerät mit Sicherheits-Software oder -Services wie Antiviren- und Antispam-Programmen sowie Firewalls aus, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand von Ergebnissen aus dem Jahr 2018 weiter mitteilt, schützen Smartphone-Nutzerinnen und -Nutzer ihr Gerät beispielsweise dadurch, dass sie Sicherheitsprogramme verwenden, die automatisch mit dem Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden. Weitere Maßnahmen sind das Abonnieren oder das eigene Installieren von Sicherheits-Software.



Fast drei Viertel (73%) der regelmäßigen Smartphone-Nutzerinnen und -Nutzer haben mindestens einmal den Zugriff auf ihre persönlichen Daten - beispielsweise auf ihren Standort oder auf ihre eigenen Kontakte - eingeschränkt oder abgelehnt, wenn sie Apps auf ihrem Gerät geöffnet oder installiert haben. (09.10.2018/ac/a/m)



