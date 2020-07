- Chancen der Digitalisierung nutzen - Aktualität steigern



Während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft wird das Statistische Bundesamt verschiedene Formate nutzen, um die Schwerpunkte des Programms im Bereich Statistik voranzubringen, wie etwa eine digitale Konferenz zu den Lehren aus der Corona-Krise oder ein Gipfeltreffen auf Ebene der Generaldirektoren des ESS zum Thema Strategische Kommunikation. Ebenso werden die Sitzungen des Ausschusses für das Europäische Statistische System sowie die Partnerschaftsgruppe des ESS genutzt, um die Weiterentwicklung des ESS zu gestalten.



Ab heute stellt die speziell eingerichtete Internetseite www.destatis.de/eu2020 alle Informationen zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft im Bereich Statistik bereit. Dort stehen alle wichtigen Dokumente der Sitzungen der Ratsarbeitsgruppe Statistik zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die Seite einen Überblick über die Prioritäten der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im Bereich Statistik sowie Informationen zu geplanten Tagungen und Veranstaltungen während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. (01.07.2020/ac/a/m)





Unter dem Vorsitz von Präsident Dr. Georg Thiel leitet das Statistische Bundesamt in dieser Zeit für die Bundesregierung die Sitzungen der Ratsarbeitsgruppe Statistik. Diese ist das zentrale Gremium für die Beratung von EU-Rechtsetzungsakten auf dem Gebiet der Statistik. Die EU-Ratspräsidentschaft in Fragen der amtlichen Statistik zu begleiten, ist von großer Bedeutung für das Statistische Bundesamt: Rund 40 % der knapp 400 von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder produzierten Statistiken beruhen auf einer europäischen Rechtsgrundlage. Als Vorsitzender der Ratsarbeitsgruppe wird Präsident Dr. Thiel daher die Belange der amtlichen Statistik in Europa vertreten."Valide Statistiken sind unerlässlich für faktenbasierte Entscheidungen und politische Maßnahmen - ganz besonders in Krisenzeiten", so Dr. Georg Thiel. "Wir wollen die aus der Krise gewonnenen Erfahrungen nutzen, um in Zukunft noch schneller die notwendigen Daten zu liefern. Dies gilt auch für das europäische Programm. Eine enge Zusammenarbeit im Europäischen Statistischen System (ESS) ist dafür unerlässlich."Die Erkenntnisse aus der Corona-Krise bilden auch die Grundlage für die Schwerpunkte des Programms der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im Bereich Statistik:- Die Ergebnisse der amtlichen Statistik müssen schneller und aktueller bereitstehen. Die Corona-Pandemie hat Lücken in Bezug auf die Datenverfügbarkeit und Aktualität im bisherigen Statistikprogramm aufgezeigt. Ziel ist es, diese zu schließen und die Aktualität bereits bestehender statistischer Informationen zu erhöhen. Ergebnis soll ein abgestimmtes europäisches Programm sein, das steuerungsrelevante Indikatoren zur Verfügung stellt.