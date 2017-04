Im Vergleich zu den Waren erhöhten sich im März 2017 die Preise für Dienstleistungen insgesamt mit +0,7% gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich schwächer. Diese Teuerung wurde im Wesentlichen durch die Erhöhung bei der Nettokaltmiete bestimmt (+1,6% gegenüber März 2016). Daneben verteuerten sich zum Beispiel Dienstleistungen für Verpflegung (+1,9%) sowie für Versicherungen (+2,4%) etwas stärker. Deutliche Preisrückgänge gab es bei Dienstleistungen nicht nur bei Pauschalreisen, sondern auch bei Dienstleistungen sozialer Einrichtungen (-6,4%) infolge der Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes II seit Januar 2017. Hier verringerten sich insbesondere in der ambulanten Pflege für gesetzlich Versicherte die zu zahlenden Eigenanteile bei Inanspruchnahme einzelner Pflegeleistungen.



Veränderung im März 2017 gegenüber dem Vormonat Februar 2017



Im Vergleich zum Februar 2017 stieg der Verbraucherpreisindex im März 2017 um 0,2%. Im Vormonatsvergleich verteuerten sich saisonbedingt insbesondere Bekleidungsartikel (+8,9%) sowie Schuhe und Schuhzubehör (+6,1%). Hier wirkte sich vor allem der Umstieg auf die Frühjahrs- und Sommerkollektion aus. Geringere Preiserhöhungen gab es unter anderem bei Pauschalreisen und Flugreisen (jeweils +0,6%).



Abgemildert wurde die Vormonatsrate durch sinkende Preise für Energie (-0,9%), besonders für leichtes Heizöl (-4,2%) und Kraftstoffe (-1,9%) mussten die Verbraucher weniger bezahlen. Auch die Nahrungsmittelpreise insgesamt gingen im März 2017 gegenüber dem Vormonat zurück (-1,6%). Am deutlichsten waren hier die Preisrückgänge bei Gemüse (-11,7%, darunter Kopf- und Eisbergsalat: -43,9%; Tomaten: -20,9%; Gurken: -16,0%).



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/04/PD17_131_611.html;jsessionid=BE6F57B2AC68DC21A5713FBF9FA158BD.cae3



Harmonisierter Verbraucherpreisindex für Deutschland



Der für europäische Zwecke berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland lag im März 2017 um 1,5% über dem Stand von März 2016. Damit wurde in Deutschland der für die Geldpolitik wichtige Schwellenwert von zwei Prozent wieder unterschritten (Februar 2017: +2,2%). Im Vergleich zum Februar 2017 stieg der Index im März 2017 um 0,1%. Die vorläufigen Ergebnisse für den HVPI vom 30. März 2017 wurden damit bestätigt. (13.04.2017/ac/a/m)





