Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Januar 2019 waren die Umsätze im Bauhauptgewerbe um 6,2% höher als im Januar 2018, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Tiefbau stiegen die Umsätze im Januar 2019 um 11,0% und im Hochbau um 3,0% im Vergleich zum Januar 2018. Fast alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes konnten Umsatzzuwächse erzielen. Am stärksten fielen sie im Wirtschaftszweig Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau mit +20,5% sowie beim Bau von Straßen mit +16,5% aus. Lediglich im Gewerk Dachdeckerei und Bauspenglerei gab es einen geringen Umsatzrückgang (-0,7% gegenüber Januar 2018).Weitere Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/04/PD19_140_441.html (10.04.2019/ac/a/m)