Knapp 60% der gesamten Investitionen in der Energie-, Wasser- und Entsorgungswirtschaft wurden im Jahr 2017 mit einem Volumen von 9,0 Milliarden Euro in der Elektrizitätsversorgung getätigt. 12% der Gesamtinvestitionen entfielen auf die Abwasserentsorgung, 9% auf die Wasserversorgung.



Gemessen am Umsatz lag der Anteil der Investitionen im Jahr 2017 mit 2,8% nahezu auf Vorjahresniveau (2016: 2,9%). Die in Relation zum Umsatz höchsten Investitionen gab es in der Abwasserentsorgung (22,0%) und der Wasserversorgung (18,1%). Im größten Wirtschaftsbereich Elektrizitätsversorgung lag dieser Anteil mit 2,1% unterhalb des Gesamtdurchschnitts.



Die höchsten Beschäftigtenzuwächse gab es in den Bereichen Gasversorgung (+6,7%) sowie Abfallbehandlung und -beseitigung (+6,6%). In der Elektrizitätsversorgung, in der im Jahr 2017 fast jeder zweite Beschäftigte tätig war (45%), stieg die Zahl der Beschäftigten um 3,0%.



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Jahr 2017 haben die Unternehmen der Energie-, Wasser- und Entsorgungswirtschaft mit 20 und mehr Beschäftigten einen Umsatz von 542,9 Milliarden Euro erzielt, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten weiter mitteilt, war das gegenüber 2016 ein Plus von 6,5%. Damit ist der Umsatz nach fünf Jahren erstmals wieder gestiegen (2012: +20,7%). Die Investitionen in Sachanlagen (zum Beispiel Maschinen, Grundstücke mit Bauten oder Werkzeuge) fielen 2017 mit 15,2 Milliarden Euro um 1,9% höher aus als im Vorjahr. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der Beschäftigten um 3,4% auf knapp 452 000.