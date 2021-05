Äußerst milde Grippewelle erklärt aktuelle Entwicklung der Sterbefallzahlen



In Deutschland und weltweit wird weiterhin über eine ungewöhnlich niedrige Aktivität anderer Atemwegserkrankungen wie beispielsweise der Influenza berichtet. Die Stärke von Grippewellen hat sich in der Vergangenheit in der Regel auch in den gesamten Sterbefallzahlen widergespiegelt und zu einer ansteigenden Kurve in den Wintermonaten geführt. Da dieser Grippeeffekt in der Saison 2020/2021 nahezu ausgefallen ist, sind die gesamten Sterbefallzahlen trotz der neu auftretenden COVID-19-Todesfälle ab Mitte Februar 2021 unter den Durchschnitt der Vorjahre gefallen. Insbesondere im März 2021 lagen sie deutlich darunter. Die Grippewellen haben ihren Höhepunkt in den Vorjahren spätestens im März erreicht und sind im Anschluss wieder abgeflacht. Aus diesem Grund hat die aktuelle Entwicklung der Sterbefallzahlen den Durchschnitt der Vorjahre inzwischen wieder überschritten. Die Corona-Pandemie hat sich im Jahr 2020 ab Ende März erstmals auf die Entwicklung der Sterbefallzahlen ausgewirkt und damit den Durchschnitt der vier Vorjahre zu dieser Zeit ebenfalls leicht beeinflusst.



Sterbefallzahlen in den Bundesländern Anfang April im Bereich des Durchschnitts der Vorjahre, in Thüringen darüber



Auf Länderebene lassen sich die Sterbefallzahlen derzeit bis einschließlich der 13. Kalenderwoche (29. März bis 4. April 2021) abbilden. In dieser Woche lagen die Sterbefallzahlen in Thüringen deutlich über dem Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020 (+17% oder 103 Fälle). In allen anderen Bundesländern lagen die Sterbefallzahlen in dieser Woche im Bereich des Durchschnitts oder darunter. Auf den ganzen Monat März bezogen lagen die Sterbefallzahlen in allen Bundesländern unter dem Durchschnitt der Vorjahre - am deutlichsten im Saarland, wo die Zahlen 20% darunterlagen (275 Fälle). In Thüringen kamen die Sterbefallzahlen im März 2021 den durchschnittlichen Sterbefallzahlen der Vorjahre am nächsten (-2% oder 61 Fälle weniger).



Niedrige oder mäßige Übersterblichkeit in anderen europäischen Ländern



Das EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen ordnet Befunde zur Übersterblichkeit mit einem anderen Ansatz europaweit vergleichend ein. Auf Basis einer eigenen Hochrechnung unvollständiger Meldungen und eines eigenen Übersterblichkeitskonzepts liegen dort ebenfalls erste Ergebnisse bis zur 16. Kalenderwoche vor, die sich durch Nachmeldungen noch verändern können. Für diese Woche wird für Deutschland bei EuroMOMO derzeit keine Übersterblichkeit gemeldet. Für Belgien, Estland, Italien und die Niederlande wird eine niedrige Übersterblichkeit ("low excess"), für Spanien eine mäßige Übersterblichkeit ("moderate excess") berichtet. Übersterblichkeitsphasen der Vorjahre werden bei der Herangehensweise von EuroMOMO für die Einordnung der Entwicklung herausgerechnet. (Pressemitteilung vom 04.05.2021) (05.05.2021/ac/a/m)





