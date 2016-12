Zum Stichtag wurden rund 24 400 Betriebe mit Schweinehaltung erfasst. Der durchschnittliche Bestand in Betrieben mit mehr als 10 Zuchtsauen oder mehr als 50 Schweinen belief sich somit auf 1 118 Tiere.



Der Rinderbestand nahm seit Mai 2016 moderat um 0,8% auf rund 12,5 Millionen Tiere ab. Der Milchkuhbestand ging dabei etwas stärker um 1,3% auf 4,2 Millionen Tiere zurück. Der Bestand an Kälbern und Jungrindern sank um 0,3% auf 3,8 Millionen Tiere.



Die Zahl der Rinderhaltungen verringerte sich im letzten halben Jahr um 0,6% (-800) auf nunmehr 147 100. Der Rückgang bei den Milchkuhhaltungen fiel dabei mit -3,0% beziehungsweise -2 100 Haltungen deutlicher aus. Damit gab es zum Stichtag in Deutschland noch rund 69 200 Haltungen mit Milchkühen.



Seit der letzten Erhebung im November 2015 blieb der Schafbestand nahezu unverändert bei rund 1,6 Millionen Tieren. Die Zahl der erfassten Betriebe mit mindestens 20 Schafen ging jedoch erneut zurück und zwar um 2,9% auf gut 9 600 Betriebe. (21.12.2016/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Zum Stichtag 3. November 2016 wurden laut Statistischem Bundesamt (Destatis) in Deutschland rund 27,3 Millionen Schweine gehalten, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nach vorläufigen Ergebnissen der halbjährlich durchgeführten Viehbestandserhebung ist der Bestand gegenüber Mai 2016 leicht um 0,5% oder rund 125 500 Tiere gestiegen. Damit ist der seit November 2014 andauernde Rückgang der Schweinebestände vorerst gestoppt.