Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Für einen Blick auf den Kontostand oder um eine Überweisung zu tätigen, verwenden immer mehr Menschen in Deutschland Online-Banking, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Besonders verbreitet ist das Online-Banking bei den 25- bis 44-Jährigen: 83% der Personen dieser Altersklasse haben im 1. Quartal 2020 ihre Bankgeschäfte online erledigt. Bei den 16- bis 24-Jährigen lag der Anteil bei 58% und bei den 45- bis 64-Jährigen bei 60%. Dagegen nutzten nur 31% der über 65-Jährigen Online-Banking.Andere finanzbezogene Aktivitäten werden seltener online abgewickelt. Knapp 7% der Bevölkerung in Deutschland kauften oder verkauften Aktien, Fonds und andere Investitionsdienstleistungen online. 5% nutzten das Internet für den Abschluss oder die Verlängerung von Versicherungsverträgen. Und lediglich 2% tätigten Darlehens- und Kreditgeschäfte mit Banken und anderen Finanzdienstleistern über das Internet. (27.01.2021/ac/a/m)