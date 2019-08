Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im 1. Halbjahr 2019 stieg die Zahl der Fluggäste, die von den 24 deutschen Hauptverkehrsflughäfen abreisten, gegenüber dem 1. Halbjahr 2018 um 4,1% auf 58,9 Millionen, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Gegenüber den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 nahm das Passagieraufkommen ins Ausland im 1. Halbjahr 2019 um 4,5% auf 47,3 Millionen zu. Die Zahl der Inlandsreisenden stieg um 2,3% auf 11,6 Millionen. Die Zahl der Flugreisenden ins europäische Ausland wuchs um 4,8% auf 37,2 Millionen. Besonders starke Zunahmen verzeichneten die Türkei mit einem Plus von 327 000 Fluggästen (darunter Antalya mit +171 000), Italien mit +266 000 und Spanien mit +195 000 (darunter die Balearen mit +180 000). Die Zahl der abfliegenden Fluggäste im Interkontinentalverkehr stieg um 3,5% auf 10,1 Millionen.Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/08/PD19_320_464.html (Pressemitteilung vom 26.08.2019) (27.08.2019/ac/a/m)