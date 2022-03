Der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex eignet sich bundesweit sowie in einigen Bundesländern als Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung. Vor allem in den industriell geprägten Flächenländern besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen regionaler Lkw-Maut-Fahrleistung und regionalem Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe. In den Stadtstaaten und den weniger industriell geprägten Bundesländern ist der Zusammenhang dagegen schwächer. Einen höheren Anstieg der Lkw-Maut-Fahrleistung gegenüber dem Vormonat um kalender- und saisonbereinigt 1,6% beziehungsweise 1,7% gab es im Februar 2022 in Baden-Württemberg und Bayern. In Nordrhein-Westfalen und Sachsen hingegen ging die Fahrleistung um 0,2% beziehungsweise 0,4% zurück.



Hinweise zum Zusammenhang zwischen Lkw-Verkehr und Konjunkturentwicklung:



Wirtschaftliche Aktivität erzeugt und benötigt Verkehrsleistungen. Die Lkw-Fahrleistung auf Autobahnen hängt somit eng mit der Industrieproduktion in Deutschland zusammen und gibt frühe Hinweise zur aktuellen Konjunkturentwicklung.



Im Zuge der Lkw-Mauterhebung werden digitale Prozessdaten unter anderem über die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw in Deutschland erzeugt. Das Bundesamt für Güterverkehr hat daraus den Lkw-Maut-Fahrleistungsindex entwickelt, der den Verlauf der Fahrleistung nachzeichnet. Wegen seiner schnellen Verfügbarkeit und konjunkturellen Aussagekraft bereitet das Statistische Bundesamt den Index als saisonbereinigten Konjunkturindikator auf.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/03/PD22_094_421.html (09.03.2022/ac/a/m)





Im Vergleich zum Vorjahresmonat Februar 2021 ist der kalenderbereinigte Lkw-Maut-Fahrleistungsindex um 4,2% gestiegen. Der Index lag damit saison- und kalenderbereinigt 4,1% über dem Niveau vor der Corona-Krise, nimmt man den Jahresdurchschnitt vor der Krise (März 2019 bis Februar 2020) als Maßstab.Anstieg in Baden-Württemberg und Bayern, Rückgang in Nordrhein-Westfalen und Sachsen