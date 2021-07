Die Preise für importierte Vorleistungsgüter stiegen im Juni 2021 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 17,1%. Gegenüber Juni 2020 verteuerten sich vor allem Eisenerze (+97,4%), Rohkupfer (+49,9%), Kunststoffe in Primärformen (+44,0%), gesägtes und gehobeltes Holz (43,9%), Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten (+41,8%), Nicht-Eisen-Metallerze (+41,5%) sowie Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen (+40,9%). Hauptgrund für den starken Anstieg der Preise für Eisenerz und infolgedessen der Preise für Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen dürfte die weiterhin starke weltweite Nachfrage sein.



Die Preise für importierte Investitionsgüter lagen im Juni 2021 um 0,4% über denen von Juni 2020. Während unter anderem Speichereinheiten und andere Datenspeicher (-7,2%) zu niedrigeren Preisen importiert wurden, waren Notebooks (+4,2%) sowie Kraftwagen und Kraftwagenmotoren (+1,6%) teurer als im Juni 2020.



Verbrauchsgüter waren im Vergleich zum Vorjahr 1,3% teurer, Gebrauchsgüter waren dagegen um 0,1% billiger.



Die Importreise für landwirtschaftliche Güter lagen 7,6% über denen von Juni 2020. Während sich insbesondere Naturkautschuk (+49,1%), Rohkaffee (+30,1%) und Getreide (+19,6%) gegenüber dem Vorjahresmonat stark verteuerten, wurden lebende Schweine (-12,6%) und Nüsse (-12,5%) nach wie vor zu niedrigeren Preisen importiert.



Veränderungen der Exportpreise Juni 2021



Der Index der Exportpreise lag im Juni 2021 um 5,0% über dem Stand von Juni 2020. Eine größere Vorjahresveränderung hatte es zuletzt im April 1982 gegeben (+5,6% gegenüber April 1981). Im Mai 2021 und im April 2021 hatte die Jahresveränderungsrate bei +4,2% beziehungsweise bei +3,3% gelegen. Gegenüber dem Vormonat Mai 2021 stiegen die Exportpreise im Durchschnitt um 0,8%.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/07/PD21_360_614.html (28.07.2021/ac/a/m)





