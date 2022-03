Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Januar 2022 gegenüber Dezember 2021 ein reales Umsatzplus von 5,4%. Gegenüber Januar 2021, als aufgrund der Corona-Pandemie ein Beherbergungsverbot für privatreisende Gäste galt, verdreifachte sich der reale Umsatz nahezu (+193,0%). Trotzdem lag der reale Umsatz im Januar 2022 noch 44,5% unter dem Vorkrisenniveau vom Februar 2020.



In der Gastronomie stieg der reale Umsatz im Januar 2022 im Vormonatsvergleich um 11,6%. Im Vergleich zum Januar 2021, als die Gastronomie bis auf den Außer-Haus-Verkauf geschlossen war, stieg der Umsatz um 83,9%, lag allerdings noch immer 30,7% unter dem Niveau vom Februar 2020.



Detaillierte Daten zum Thema können Sie unter dem folgenden Link abrufen:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/03/PD22_118_45213.html (18.03.2022/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Umsatz im Gastgewerbe ist im Januar 2022 gegenüber Dezember 2021 kalender- und saisonbereinigt sowohl real (preisbereinigt) als auch nominal (nicht preisbereinigt) um 9,7% gestiegen, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Gegenüber dem Lockdown-Monat Januar 2021 hat sich der reale Umsatz im Gastgewerbe mehr als verdoppelt (+107,0%). Wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, lag der Gastgewerbeumsatz im Januar 2022 aber real 35,0% unter dem Niveau des Februars 2020, dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland.