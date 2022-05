Im Bundesländervergleich war der Anteil der Millionärinnen und Millionäre an allen Einkommensteuerpflichtigen wie bereits in den Vorjahren in Hamburg am höchsten. Dort hatten 12 von 10 000 unbeschränkt Einkommen­steuerpflichtigen (1,2 Promille) Jahreseinkünfte jenseits der Millionengrenze. In Bayern waren es 9 von 10 000 Steuerpflichtigen (0,9 Promille), in Sachsen-Anhalt und Thüringen dagegen jeweils weniger als 2 von 10 000 Steuerpflichtigen (0,16 Promille). Die Höhe der erzielten Einkünfte lag bei den Einkommensmillionärinnen und -millionären im Bundesdurchschnitt bei 2,6 Millionen Euro (2017: 2,7 Millionen Euro).



42,4 Millionen Steuerpflichtige erzielten 1,8 Billionen Euro Einkünfte



Insgesamt erzielten die 42,4 Millionen Steuerpflichtigen im Jahr 2018 Einkünfte in Höhe von 1,8 Billionen Euro, das waren 84 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Zusammen veranlagte Personen werden dabei als ein Steuerpflichtiger gezählt. Die von den Arbeitgebern einbehaltene Lohnsteuer summierte sich zusammen mit der von den Finanzbehörden festgesetzten Einkommensteuer für 2018 auf 319 Milliarden Euro. Gegenüber 2017 war dies eine Steigerung um 15 Milliarden Euro.



112 400 Steuerpflichtige zahlten den sogenannten Reichensteuersatz von 45%



In Deutschland wird ein progressiver Steuersatz angewendet, das heißt, der Steuersatz steigt mit zunehmendem Einkommen. Dadurch werden die Steuerpflichtigen unterschiedlich stark belastet. 2018 wurden Jahreseinkommen ab 260 533 Euro (beziehungsweise ab 521 066 Euro bei gemeinsam veranlagten Personen) mit dem Höchstsatz von 45% besteuert. Bei rund 112 400 Steuerpflichtigen kam dieser sogenannte Reichensteuersatz zum Tragen. Das waren 4 500 mehr als im Jahr zuvor. Auf sie entfielen 6,6% der gesamten Einkünfte und 13,4% der Steuersumme. (31.05.2022/ac/a/m)





