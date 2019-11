Im Vorjahresvergleich stieg das preisbereinigte BIP um 1,0%. Bereinigt um den Kalendereffekt ergibt sich ein Anstieg von 0,5%, da im 3. Quartal 2019 ein Arbeitstag mehr zur Verfügung stand als ein Jahr zuvor. Im 2. Quartal 2019 war das preisbereinigte BIP im Vergleich zum Vorjahr nach neuesten Berechnungen um 0,1% niedriger (kalenderbereinigt: +0,3%), im 1. Quartal 2019 um 0,9 % höher (kalenderbereinigt: +1,0%).



Die Wirtschaftsleistung im 3. Quartal 2019 wurde von 45,4 Millionen Erwerbstätigen erbracht, das waren 356 000 Personen oder 0,8% mehr als ein Jahr zuvor.



Ausführlichere Ergebnisse gibt das Statistische Bundesamt am 22. November 2019 bekannt.



Nach aktuellen Berechnungen auf Basis neu verfügbarer statistischer Informationen ging das BIP im 2. Quartal 2019 um 0,2% zurück und damit um 0,1 Prozentpunkte stärker als zuletzt gemeldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, war der Anstieg im 1. Quartal 2019 mit 0,5% um 0,1 Prozentpunkte größer als bisher veröffentlicht.