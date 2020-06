Einwohnerzahl in Bayern, Baden-Württemberg und Berlin am stärksten gestiegen



Die Bevölkerungsentwicklung verlief regional unterschiedlich: Absolut stieg die Einwohnerzahl am stärksten in Bayern (+48 000), gefolgt von Baden-Württemberg (+30 900) und Berlin (+24 700). Prozentual hatten Berlin (+0,7%), Brandenburg, Bayern und Hessen (jeweils +0,4%) die höchsten Zuwächse. Demgegenüber sank die Einwohnerzahl prozentual am stärksten in Sachsen-Anhalt (-13 500 oder -0,6%), Thüringen (-9 800 oder -0,5%) und im Saarland (-3 600 oder -0,4%). Für das Frühere Bundesgebiet (ohne Berlin) ergibt sich insgesamt ein Bevölkerungszuwachs um 143 700 Personen (+0,2%). In den neuen Bundesländern (ohne Berlin) nahm die Bevölkerung insgesamt um 20 800 Personen (-0,2%) ab. Eine Ausnahme zum Trend im Osten bildete Brandenburg aufgrund der Nähe zu Berlin mit einem Zuwachs von 10 000 Einwohnern.



Ausländeranteil und Durchschnittsalter der Bevölkerung nehmen zu



Auch das Wachstum der ausländischen Bevölkerung verlangsamte sich im Jahr 2019 weiter, während die Zahl der Deutschen sank: Ende 2019 lebten 72,8 Millionen Deutsche (-161 000 beziehungsweise -0,2%) und 10,4 Millionen ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger (+309 000 beziehungsweise +3,1%) in Deutschland. Der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung stieg gegenüber dem Vorjahr von 12,2% auf 12,5%. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung erhöhte sich geringfügig um 0,1 Jahre auf 44,5 Jahre.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/06/PD20_223_12411.html (19.06.2020/ac/a/m)





