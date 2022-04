Spritpreise nach wie vor deutlich höher als vor Kriegsbeginn in der Ukraine



Die Benzin- und Dieselpreise an den deutschen Tankstellen blieben auch in der ersten Aprilwoche 2022 deutlich höher als vor dem Krieg in der Ukraine, wenngleich die Preise für Superbenzin der Sorte E5 und Diesel gegenüber ihren Höchstständen in der zweiten und dritten Märzwoche wieder gesunken sind. Am 10. März 2022 hatte E5 noch 2,26 Euro und Diesel 2,33 Euro pro Liter gekostet.



Im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar 2022 waren die Preise deutlich angestiegen. So hatte am 21. Februar 2022, also kurz vor Kriegsbeginn, ein Liter E5 noch 1,80 Euro und Diesel 1,66 Euro pro Liter gekostet. Diese von der MTS-K ermittelten Tagesdurchschnittspreise veröffentlicht das Statistische Bundesamt wöchentlich im Dashboard Deutschland. Aktuell sind dort Daten für die Kraftstoffsorten E5, E10 und Diesel bis zum 3. April 2022 verfügbar. Preise für Super E10 liegen auf europäischer Ebene nicht vor.



Tanken im Osterurlaub unter anderem in Italien, Kroatien und Ungarn billiger als in Deutschland



In den Osterferien planen viele Familien Urlaubsreisen mit dem Auto oder Wohnmobil in südliche Länder Europas. Wer beispielsweise nach Italien fährt, kann dort - gemessen am Stand vom 4. April 2022 - mit etwas niedrigeren Kraftstoffpreisen als in Deutschland rechnen. Der Liter E5 kostete dort 1,79 Euro, der Liter Diesel ebenso 1,79 Euro. Auch in Kroatien (E5: 1,68 Euro; Diesel: 1,88 Euro) oder Ungarn (E5: 1,30 Euro; Diesel: 1,42 Euro) war das Tanken deutlich günstiger als in Deutschland. Wen es dagegen in den Norden nach Schweden zieht, muss deutlich mehr zahlen als in diesen Ländern: Der Liter E5 kostete am 4. April 2022 dort 2,03 Euro und der Liter Diesel 2,44 Euro. (11.04.2022/ac/a/m)





