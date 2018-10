Die Preise für Ausbauarbeiten nahmen im August 2018 gegenüber dem Vorjahr um 3,9% zu. Unter den Ausbauarbeiten stiegen die Preise für Tischlerarbeiten um 4,0%, für Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen um 3,6% sowie für Nieder- und Mittelspannungsanlagen um 5,5%. Metallbauarbeiten waren im August 2018 um 3,8% teurer als im August 2017.



Die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) waren im August 2018 um 4,1% höher als im Vorjahr. Die Neubaupreise für Bürogebäude stiegen um 4,7% und für gewerbliche Betriebsgebäude um 4,8%. Im Straßenbau erhöhten sich die Preise binnen Jahresfrist um 6,7%.



Methodische Hinweise



Die Baupreisindices wurden für den Berichtsmonat August 2018 erstmals auf der neuen Indexbasis 2015=100 berechnet. Dieser Neuberechnung liegen Wägungsschemata zugrunde, die die Bauweise im Basisjahr 2015 widerspiegeln. Die neu berechneten Indexwerte ersetzen die bisher veröffentlichten Baupreisindices von Februar 2015 bis Mai 2018.



Detaillierte Daten zum Thema können Sie unter dem folgenden Link abrufen:

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/10/PD18_387_61261.html (10.10.2018/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland stiegen im August 2018 gegenüber August 2017 um 4,6%, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: