Autos mit Verbrennungsmotor machten auch im Jahr 2021 noch den Großteil der deutschen Pkw-Exporte und -Importe aus, die Tendenz war jedoch stark rückläufig. In den drei wichtigsten Hubraumklassen für Pkw mit Verbrennungsmotoren wurden im 3. Quartal 2021 zusammen 254 000 Autos im Wert von 8,5 Milliarden Euro exportiert. Damit sanken die Exporte gegenüber dem 3. Quartal 2020 um 44,8%. Importiert wurden in den drei Segmenten 213 900 Pkw im Wert von 4,3 Milliarden Euro (-49,8%).



Die Vereinigten Staaten sind Deutschlands wichtigster Handelspartner in der Autobranche



Die meisten Autos wurden im 3. Quartal 2021 in die Vereinigten Staaten exportiert. Dorthin gingen Pkw im Wert von 3,2 Milliarden Euro (-12,9 % gegenüber dem 3. Quartal 2020). Weitere wichtige Empfängerstaaten waren die Volksrepublik China mit Exporten in Höhe von 2,9 Milliarden Euro (-27,2%) und das Vereinigte Königreich mit 2,0 Milliarden Euro (-33,7%).



Auch importseitig waren die Vereinigten Staaten auf dem Automobilmarkt der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Von dort wurden Pkw im Wert von 1,6 Milliarden Euro importiert (-12,6%). In dieser Rangfolge der wichtigsten Importstaaten folgten Spanien mit Pkw-Importen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro (-45,8%) und Tschechien mit Pkw-Importen für 0,9 Milliarden Euro (-34,9%).



Deutsche Elektrofahrzeuge im Vereinigten Königreich besonders gefragt



Im 3. Quartal 2021 gingen die meisten aus Deutschland exportierten reinen Elektroautos in das Vereinigte Königreich (520 Millionen Euro; +68,9% gegenüber dem 3. Quartal 2020). Zweitwichtigster Abnehmer für Elektroautos war Norwegen (383 Millionen Euro; -4,0%), gefolgt von den Vereinigten Staaten (381 Millionen Euro; -0,1%).



Nach Deutschland importiert wurden Elektrofahrzeuge hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten. Von dort kamen Elektrofahrzeuge im Wert von 366 Millionen Euro (+60,0%). Aus der Republik Korea kamen Elektrofahrzeuge im Wert von 206 Millionen Euro (+99,9%) und aus Tschechien für 203 Millionen Euro (+36,8%). (29.11.2021/ac/a/m)





