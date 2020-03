Im Vormonatsvergleich stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Februar 2020 nach vorläufigen Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung um 36 000 Personen oder 0,1%. Dies ist ein deutlich geringerer Zuwachs gegenüber dem Vormonat als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre in einem Februar (+67 000 Personen). Saisonbereinigt, das heißt nach rechnerischer Ausschaltung der üblichen jahreszeitlich bedingten Schwankungen, nahm die Erwerbstätigenzahl im Februar 2020 gegenüber Januar 2020 um 17 000 Personen zu.



Bereinigte Erwerbslosenquote für Februar 2020 liegt bei 3,2%



Nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung waren im Februar 1,50 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 128 000 Personen mehr als im Vorjahresmonat (+9,5%). Die Erwerbslosenquote lag bei 3,4%. Bereinigt um saisonale und irreguläre Einflüsse sank die Erwerbslosenzahl im Vergleich zum Vormonat Januar leicht auf 1,40 Millionen Personen. Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Februar 2020 wie im Vormonat bei 3,2%.



