Kurzprofil State Street Co.:



State Street Corporation (ISIN: US8574771031, WKN: 864777, Ticker-Symbol: ZYA, NYSE-Ticker-Symbol: STT) ist als Finanzdienstleistungsunternehmen und Depotbank tätig und wurde 1792 gegründet. Das US-Unternehmen hat seinen Firmensitz in Boston. State Street ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. (19.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - State Street-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von State Street (ISIN: US8574771031, WKN: 864777, Ticker-Symbol: ZYA, NYSE-Ticker-Symbol: STT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es müsse nicht immer das Teuerste sein, an der Börse besser gar nicht. Zumindest wenn es nach den Bewertungszahlen gehe. Hohe KGVs würden allerdings in Ordnung gehen, wenn ihnen ein starkes Gewinnwachstum zugrunde liege. Meist gebe es dennoch günstigere Alternativen, so auch für BlackRock den größten Vermögensverwalter der Welt.Ein Konkurrent von BlackRock sei State Street. Wobei der Konzern bei weitem nicht so stark im ETF-Geschäft mitmische wie der Branchen-Primus. State Street habe gestern Q3-Zahlen veröffentlicht, die Aktie sei in der Folge um mehr als fünf Prozent gestiegen und habe am Ende zwei Prozent fester geschlossen. Für einen Chartausbruch habe es dennoch gereicht.State Street habe den bereinigen Gewinn je Aktie mit 2,00 Dollar knapp über den Konsens von 1,92 Dollar geschraubt. Vor einem Jahr seien es nur 1,45 Dollar gewesen. Der Umsatz sei auf 2,99 Milliarden gestiegen, 2,96 Milliarden Dollar sei die Schätzung der Analysten gewesen. Sowohl bei den Gebühren, als auch beim Nettozinseinkommen seien die Prognosen ebenfalls übertroffen worden. Das zeige nicht nur, dass es im Anlagegeschäft gut laufe, sondern dass steigende Anleiherenditen bereits jetzt zu höheren Gewinnen führen würden. Dabei habe die FED ihre Geldpolitik noch gar nicht gestrafft.Die Q3-Zahlen hätten für einen Ausbruch über den Widerstand bei 94,50 Dollar gesorgt und ein neues Kaufsignal generiert. Damit ergebe sich die Gelegenheit für einen Neueinstieg.Investierte bleiben auf jeden Fall dabei und setzen auf höhere Zinsen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link