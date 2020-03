Boston (www.aktiencheck.de) - State Street Global Markets hat die Ergebnisse des State Street Investor Confidence Index® (ICI) für März 2020 bekannt gegeben, so die Experten von State Street."Die Sorgen rund um Covid-19 haben sich von China weiter nach Europa bewegt und der Investor Confidence Index spiegelt dies wider," erkläre Lee Ferridge, Leiter Multi-Asset Strategy Americas bei State Street Global Markets. Die rasant steigenden Fallzahlen in Europa hätten die Stimmung erstmals seit August wieder unter die neutrale Linie von 100 Punkten gedrückt, und zwar um deutliche 15 Punkte. Die Stimmung in Nordamerika habe sich gegenüber dem ohnehin schon niedrigen Niveau verschlechtert und nähere sich historischen Tiefstwerten, da die Anleger abwarten würden, wie umfassend die steuerlichen und geldpolitischen Maßnahmen ausfallen würden. Da die Zahl der aktuellen Fälle in China jedoch zurückgegangen sei, habe sich die Stimmung der Anleger in Asien im März sogar um 8,7 Punkte verbessert, was den Rückgang vom Februar weitgehend wieder ausgeglichen habe.Entwickelt worden sei der Investor Confidence Index von Kenneth Froot und Paul O'Connell von State Street Associates, dem Marktforschungs- und Beratungsunternehmen von State Street Global Exchange. Der Index messe das Vertrauen bzw. die Risikobereitschaft der Investoren quantitativ, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufsverhalten institutioneller Anleger untersuche. Der Index weise Änderungen bei der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: Je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto größer die Risikobereitschaft bzw. das Vertrauen. Ein Wert von 100 sei neutral; dies sei der Wert, bei dem Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern würden. Der Index unterscheide sich von umfragebasierten Maßnahmen dadurch, dass er sich nicht auf von institutionellen Investoren geäußerte Meinungen, sondern auf ihre tatsächlich getätigten Geschäfte stütze. (26.03.2020/ac/a/m)