In der Euro-Peripherie sei mit griechischen Rentenpapieren am meisten zu verdienen gewesen, der Zugewinn habe bei rund 30 Prozent gelegen. Risikopapiere wie Unternehmensanleihen seien ebenfalls im Niedrigzinsumfeld gesucht gewesen und hätten auf Gesamtmarktebene (ICE BofA Merrill Lynch Euro Corp.- Index/ER00) um 6,3 Prozent zulegen können. Staatsanleihen aus den Schwellenländern hätten gemäß repräsentativem JP Morgan EMBI Global Diversified-Index im Jahresverlauf sogar 15 Prozent hinzugelegt. Einen starken Schub habe es dort nochmal zum Jahresende gegeben, bei dem die Risikoprämien (Spreads) gegenüber US-Treasuries unter die vielbeachtete Marke von 300 Basispunkten gefallen seien.



Mit dem Start ins neue Jahr habe habe zunächst eine Schockwelle den Markt ergriffen. Der US-Angriff im Irak habe am Markt zu einer typischen Reaktion geführt: Sichere Staatsanleihen (Bundespapiere und US-Schatzanweisungen) seien gesucht gewesen, Aktien und risikoreichere Rentenpapiere seien gemieden worden, der Ölpreis sei in die Höhe geschossen. Als sich eine Beruhigung abgezeichnet habe und in beiden Lagern die Bemühung um eine rasche Deeskalation der Lage ersichtlich geworden sei, seien die Märkte schnell zur Tagesordnung übergegangen.



Die Anleger hätten sich schnell wieder risikobereit gezeigt, in den einzelnen Marktsegmenten hätten entsprechende Gegenbewegungen eingesetzt. Zumal zum Jahresauftakt viel Liquidität zur Anlage bereitgehalten worden sei. Traditionell präge zum Jahresbeginn ein hohes Neuemissionsvolumen das Marktgeschehen, was auch in den vergangenen Handelstagen deutlich zum Tragen gekommen sei.



Mit Blick auf die Konjunkturentwicklung könne aus den zuletzt veröffentlichten Daten folgender Schluss gezogen werden: Im Euroraum trage der private Konsum die Konjunktur, der Dienstleistungssektor halte die Wirtschaft am Laufen. Der Industriebereich zeige sich hingegen unvermindert schwach. Die Indikatoren wie etwa die Einkaufsmanagerindices und weitere deuten darauf hin, dass wir eine Stabilisierung durchlaufen, aber ohne größere Dynamik nach oben, so die Experten von Union Investment.



Die deutsche Industrieproduktion habe sich enttäuschend gezeigt. Diese habe im November mit plus 1,1 Prozent zwar deutlich zugelegt, befinde sich aber weiter im Abwärtstrend. Zudem seien die deutschen Auftragseingänge - ebenfalls im November - gegen den Vormonat deutlich um 1,3 Prozent gefallen. Das globale Handelsmomentum könne zudem derzeit als eher schwach umrissen werden. (Ausgabe vom 10.01.2020) (13.01.2020/ac/a/m)







Aber der Reihe nach: Zunächst hätten Dow Jones, DAX&Co. ein sehr positives Aktienjahr beendet. In den USA habe der marktbreite S&P500-Index 2019 knapp 29 Prozent gewonnen, der Dow Jones Industrial Average habe um rund 22 Prozent zugelegt. Im Euroraum sei der EURO STOXX 50-Index um knapp 25 Prozent, der für Europa repräsentative STOXX Europe 600 um 23 Prozent angestiegen. Das deutsche Aktienbarometer DAX 30 ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) habe rund 25 Prozent hinzugewonnen.Am Rentenmarkt sei die Jahresentwicklung ebenfalls sehr erfreulich gewesen. Die Renditeentwicklung an den Kernmärkten sei - unter Mithilfe der Zentralbanken - nach unten gerichtet gewesen. In der zweiten Jahreshälfte sei zwar eine Gegenbewegung auszumachen gewesen, dennoch seien auf der Rentenseite ansehnliche Gewinne verblieben. Der Euro-Staatsanleihemarkt (iBoxx - Sovereigns) habe 6,7 Prozent hinzugewonnen. US-Staatsanleihen (JP Morgan Global Bond US-Index) hätten im Jahresverlauf ein Plus von 7,1 Prozent erzielt.