Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang gab es auch bedingt durch die verkürzte Handelswoche (4. Juli: Unabhängigkeitstag in den USA) wenig Newsflow unter den Einzeltiteln, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Weniger gut sei es für die Aktien des Computerspiele-Herstellers Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) mit einem Minus von knapp 5% gelaufen. Beim Spielen der zweiten Season des Battle Royal Hoffnungsträgers Apex Legends, die seit Anfang Juli auf dem Markt sei, hätten etliche Nutzer von Problemen berichtet. Auch die Aktien von Wettbewerbern hätten im Minus geschlossen. So hätten Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) um rund 1% und Take-Two Interactive Software (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq Ticker-Symbol: TTWO) um knapp 1% nachgegeben.Diese Woche würden in den USA u.a. PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Nasdaq Ticker-Symbol: PEP) und Delta Air Lines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal berichten. (08.07.2019/ac/a/m)